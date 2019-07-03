03.07.2019 18:32
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BM Güvenlik Konseyi Libya için toplanacak

BM Güvenlik Konseyi Libya için toplanacak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısıyla ilgili acil toplanacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısıyla ilgili acil toplanacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kapalı oturumda yerel saatle 03.00'te (TSİ 22.00) toplanacak BMGK, Trablus yakınlarında göçmenlerin bulunduğu merkezi hedef alan hava saldırısını görüşecek.
40'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti
Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının "savaş suçu niteliği taşıyabileceği" açıklamasında bulunmuştu.
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Trablus, Libya, Güncel

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