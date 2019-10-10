"BM Güvenlik Konseyi, Rumların girişimiyle statükoya hizmet ettirildi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığınca, kapalı Maraş'ta başlatılan envanter çalışması ilerlerken, Rum yönetiminin bu çalışmaları engellemeye yönelik girişimlerine bir yenisi eklendiği belirtilerek, "Rum liderliğinin girişimiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi (BMGK), herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan kararları tekrar eden bir açıklamayla statükoya hizmet ettirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) girişimleriyle BMGK'de gayriresmi ve kapalı olarak gerçekleştirilen, BMGK tarafından kapalı Maraş ile ilgili daha önceden alınan 550 ve 789 sayılı kararların tekrar doğrulandığı toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

KKTC hükümetinin kapalı Maraş'a dair aldığı karar uyarınca sürdürülen çalışmalara uluslararası hukuk çerçevesinde, vakıflar ve eski sakinlerin hakları gözetilerek devam edildiği belirtilen açıklamada, Maraş'ın 45 yıldır Rum liderliğinin uzlaşmaz tutumu nedeniyle kaderine terk edilmiş bir durumdayken, bu kararla yaşama katılmasına dair bir adım atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Maraş'ta KKTC hükümeti adına Dışişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde çalışmaların kararlılıkla sürdüğüne dikkat çekilerek, GKRY'nin ilgili tüm taraflarca kabul edilemez olarak nitelendirilen statükonun muhafaza edilmesine yönelik çabalarının devam ettirdiği belirtildi.

"BMGK, statükoya hizmet ettirilmiştir"

Bakanlık açıklaması, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin aldığı kararla, kapalı Maraş'ta başlatılan envanter çalışması ilerlerken, Rum yönetimi bu çalışmaları engellemeye yönelik girişimlerine bir yenisini eklemiştir. Rum liderliğinin girişimiyle toplanan BMGK, herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan kararları tekrar eden bir açıklamayla statükoya hizmet ettirilmiştir. Kaldı ki, atıfta bulunulan kararların biri çeşitli vesilelerle güven yaratıcı önlemler kapsamında gündeme gelen paketlerin Rum tarafınca reddiyle güncelliğini yitirmiştir."

Açıklamada, Rum liderliğinin bu çabalarının sadece statükonun devamını sağlamaya yönelik olmadığına değinilerek, "GKRY, propaganda aracı olarak kullandığı unsurları yitirme kaygısıyla, hükümetimizin aldığı kararı çeşitli vesilelerle olumlu karşıladıklarını tarafımıza ileten kapalı Maraş'ın eski sakinlerinin, yani kendi halklarının haklarına zarar verecek şekilde girişimde bulunmaktan da geri durmamaktadır." ifadesine yer verildi.

"Müzakere zemini tarafların rızasıyla belirlenebilir"

Maraş ile ilgili çalışmalara, uluslararası hukuka uygun şekilde, kapalı Maraş'ın eski sakinlerinin hakları da gözetilerek kararlılıkla devam edileceği vurgulanan açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ortak bir vizyon olup olmadığına dair ilgili tarafların katılımıyla gayriresmi beşli toplantının yapılmasının gündemde olduğu bugünlerde, BMGK'nin aynı açıklamada spesifik bir çözüm modeline atıfta bulunmasının doğru olmadığı yönünde görüş belirtildi.

Açıklamada, "Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün hangi zeminde müzakere edileceği ancak ve ancak tarafların rızasıyla belirlenebilir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA