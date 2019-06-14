14.06.2019 09:53
Haberler»Politika » Haber

BM Güvenlik Konseyi, tanker saldırılarını kınadı

BM Güvenlik Konseyi, tanker saldırılarını kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri saldırısına yönelik yapılan toplantı sonrasında BMGK Başkanı Mansur El-Otaibi, üye ülkelerin saldırıyı kınadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri saldırısına yönelik yapılan toplantı sonrasında BMGK Başkanı Mansur El-Otaibi, üye ülkelerin saldırıyı kınadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı Mansur El-Otaibi, Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri saldırısına yönelik soruşturmanın yürütülmesi için toplantı çağrısı yaptı. Güvenlik Konseyi, ABD'nin isteği üzerine saldırıları tartıştı. Görüşmenin sonunda El-Otaibi yaptığı açıklamada, "Tüm Güvenlik Konseyi üyelerinin saldırıları kınadıklarını öğrenmekten memnun olduk. Bu saldırılar, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu bir suçtur ve soruşturmayı, ayrıntılarını görmek istiyoruz. Olayın arkasında kimin olduğunu bilmek istiyoruz. Bununla birlikte, Güvenlik Konseyi tarafından henüz bu soruşturmayı kimin yapması gerektiğine dair herhangi bir öneri ve karar verilmedi" dedi.

Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sivil gemilere yapılan her türlü saldırıyı kınıyorum. Gerçekler ortaya çıkarılmalı ve sorumlular tespit edilmeli. Eğer burada dünyanın kaldıramayacağı bir şey varsa bu da Körfez bölgesinde olacak bir büyük çatışmadır" ifadelerini kullandı.

Herhangi bir delil üzerinde tartışma olmadığını açıklayan El-Otaibi, sadece "ön istişareler" düzenlediğini hatırlattı. El-Otaibi, olayın sorumluları hakkında herhangi bir fikri olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplamadı. - NEW YORK
Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Politika

Son Dakika Haberleri
11:59 Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı çalışmalarını tamamladı
11:58 Ruhani: ABD, bölge ve dünya istikrarı için tehlikeli duruma geldi
11:58 İzmir'de, denizden ceset çıktı
11:58 Zeytin sineğiyle tuzaklı mücadele
11:57 Jandarmadan tütün kaçakçılığına büyük darbe
11:57 İçişleri Bakanlığı: "Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında; 10 bin 775 bahar ve...
11:57 Kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında buruk karne töreni
11:57 Okul öncesi öğrencileri Kur'anı Kerim okuyarak okula veda ettiler
11:57 SÜ "Doğayı ve Bilimi Keşfet Hayallerini Kodla" projesine ortak oldu
11:57 Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
11:57 Vali Şentürk'ün Kocaeli temasları
11:57 Vali Şentürk, Vali Nayir ile bir araya geldi
11:57 Dağların arasındaki krater gölleri cezbediyor
11:57 Fransa: Avrupa ülkeleri özel kuvvetlerini göndermeli, yoksa...