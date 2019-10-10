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BM Güvenlik Konseyi Türkiye gündemiyle toplanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekat nedeniyle Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

10.10.2019 01:17BM Güvenlik Konseyi Türkiye gündemiyle toplanıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekat nedeniyle Perşembe günü toplanacağı bildirildi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) konseye üye beş ülkenin talebi üzerine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı harekatı görüşmek üzere Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

Diplomatları kaynak gösteren ajans haberlerine göre Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi, Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya ve Belçika'nın talebi üzerine kapalı kapılar ardında bir araya gelecek.

BM sözcüsü Farhan Hak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler nedeniyle "çok endişeli" olduğunu söyleyerek "her askeri operasyonun BM Sözleşmesine ve uluslararası insancıl hukuka tamamen riayet etmesi gerekir" dedi.

"Siviller ve sivil altyapı korunmalı" vurgusu yapan Hak, Genel Sekreterin "Suriye sorununun askeri bir çözümü olmadığına inandığını" kaydetti.

Reuters/SSB, BK

(c)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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