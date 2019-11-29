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BM, HRW Sorumlusu Şakir'in İsrail'den sınır dışı edilmesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in sınır dışı edilmesini kınadı.

29.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:26BM, HRW Sorumlusu Şakir'in İsrail'den sınır dışı edilmesini kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) ve sorumlusu Ömer Şakir'in sınır dışı edilmesini kınadı.
OHCHR Sözcüsü Marta Hurtado, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, bu kararı esefle karşılıyor." dedi.
Hurtado, OHCHR ve 3 BM Özel Raportörü'nün İsrail Yüksek Mahkemesi'ne kararın iptal edilmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.
Bachelet'in, İsrail'den ayrılmasının ardından Şakir ile bir araya geldiği bilgisini paylaşan Hurtado, Şakir'in sınır dışı edilmesinin İsrail'in fikir özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü konusundaki taahhütlerinin yanı sıra insan hakları savunucularının ve kuruluşlarının sürdüğü "önemli çalışmalara" gölge düşürdüğünü kaydetti.
HRW'nin Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir 25 Kasım'da İsrail'den sınır dışı edilmişti.
İsrail İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2018'de "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketine destek verdiği iddiasıyla Şakir'in çalışma iznini iptal etmiş ve iki hafta içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.
HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Şakir, bakanlığın sınır dışı kararının iptal edilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, 5 Kasım'da Şakir'in başvurusunu reddederek İsrail'den ayrılması için 20 gün süre tanımıştı.

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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