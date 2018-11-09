BM Hudeyde'deki Çatışmalardan "Aşırı Derecede" Endişeli

Birleşmiş Milletler
(BM
), Yemen
'in Hudeyde kentinde tırmanışa geçen çatışmalardan "aşırı derecede endişe" duyduğunu bildirdi.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre
Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "BMMYK, Yemen'in Hudeyde vilayetinde son günlerde yoğunlaşan çatışmalardan ve bu çatışmaların siviller ile insani yardım operasyonları üzerindeki etkisinden aşırı derecede endişe duyuyor." dedi.
Sözcü Mantoo, çatışmaların özellikle Hudeyde şehir merkeziyle vilayet sınırlarının doğu ve güneyinde ciddi şekilde tırmanışa geçtiğini aktardı.
Şiddetli çatışmalar, hava saldırıları ve bombardımanın onlarca sivilin yaşamını yitirmesine yol açtığını belirten Mantoo, Hudeyde'de sadece ekim ayında 94 sivilin öldüğü, 95'inin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
Mantoo, çatışmalarda, sivil yapıların, sağlık tesislerinin ve yerleşim alanlarının da zarar gördüğüne işaret etti.
BM verilerine göre haziran ayından bu yana tahmini 600 bin sivilin Hudeyde'den kaçtığını anlatan Mantoo, şehirde kalanların sayısını kestiremediklerini, kaçan sivillerin de askeri operasyonlarda kapana kısıldığından endişe ettiklerini söyledi.
Mantoo, bölgede devam eden savaşın özellikle sivillerin insani yardım kaynaklarına erişimi engellemesinden kaygı duyduklarının altını çizdi.
Hudeyde'de çatışan taraflara acil çağrıda bulunan BMMYK Sözcüsü Mantoo, sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunmasını ve Hudeyde'de depolanan insani yardımların güvence altına alınmasını istedi.
Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Koalisyon güçleri de 17 Eylül
'de kenti Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.
Yemenliler dünyadaki en ağır insani krizle karşı karşıya
BM verilerine göre ülkede devam eden savaş nedeniyle Yemenliler dünyadaki en ağır insani krizle karşı karşıya bulunuyor.
İç savaş sırasında ülkede 15 binden fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı, savaş nedeniyle sağlık sektörünün çöktüğü, kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayıldığı belirtiliyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen,Birleşmiş Milletler