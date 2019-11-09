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BM: İdlib bölgesinde 60'dan fazla sağlık tesisine bilerek saldırı düzenlendi

BM, Suriye’nin İdlib bölgesinde son 6 ay içinde 60’dan fazla sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini ve Rusya destekli hükümet güçlerinin bu saldırıları kasıtlı gerçekleştiği suçlamasında bulundu.

09.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:44BM: İdlib bölgesinde 60'dan fazla sağlık tesisine bilerek saldırı düzenlendi
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin bölgesinde son 6 ay içinde 60'dan fazla sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini ve Rusya destekli hükümet güçlerinin bu saldırıları kasıtlı gerçekleştiği suçlamasında bulundu.

BM İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville basına yaptığı açıklamada, "29 Nisan tarihinden bu yana 61 sağlık tesisine saldırı düzenlendi. Biz bütünü saldırıların kasıtlı olduğunu tam olarak bilemeyiz. Ancak bu saldırıların önemli bir kısmının veya en azından bir bölümünün hükümet yanlısı güçlerin bilerek yaptığı izlenimine sahibiz" dedi.
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Birleşmiş Milletler, Hükümet, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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