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BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'in bombalanmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

02.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:38 BM, İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 'in bombalanmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "BM, 1 Ocak'ta, Suriye'nin kuzeybatısı İdlib'in Sarmin yerleşkesine yapılan bombalı saldırıda birçok kadın ve çocuğun öldüğü ve yaralandığına dair konusunda büyük endişe duyuyor." denildi.
Açıklamada, yerinden edilmiş aileler için sığınak olan bir okulun önüne bomba düştüğüne dikkat çekilerek, bütün taraflara sivillerin güvenliği konusunda gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.
- İdlib için BMGK'ya acil toplantı çağrısı
Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere ve Fransa, İdlib'deki son durumu görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni cuma günü acil toplantıya çağırdı. Ancak BMGK'nin yarın acil olarak toplanıp toplanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinden Türkiye sınırına doğru yer değiştiren Suriyelilerin sayısının 250 bini bulduğunu açıklamıştı.
İdlib bölgesi, sivil yerleşimlerle okul ve hastane gibi hayati binalar da dahil, Esad rejimi ve Rusya tarafından yaklaşık 20 gündür şiddetli bombardımanı altında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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