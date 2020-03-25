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BM, İdlib'e 106 TIR insani yardım malzemesi gönderdi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan sivillere, 106 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

25.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:51
BM, İdlib'e 106 TIR insani yardım malzemesi gönderdi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye 'nin İdlib kentinde yaşayan sivillere, 106 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 106 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. TIR'lar yapılan işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. Gıda, hijyen, barınma ve giyecek malzemelerinden oluşan yardım kolileri, kent merkezi ile kırsalda bulunan sivillere dağıtılacak.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

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