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BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı Madrid'de başladı

Madrid'de düzenlenen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla açılan 'İklim Değişikliği Taraflar Konferansı' (COP25) bugün başladı.

02.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:31BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı Madrid'de başladı

'de düzenlenen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla açılan 'İklim Değişikliği Taraflar Konferansı' (COP25) bugün başladı. Konferans, 2 hafta sürecek.

Konferans, iklim değişikliği ile mücadele için ülkelerin anlaştığı Paris İklim Anlaşması'nın uygulanma ölçütlerini denetleme amacıyla düzenleniyor. Konferansa Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı.

Konferans açılışında konuşan Genel Sekreter Guterres, son 5 yılın en sıcak hava değerlerinin kaydedildiğini, deniz seviyesinin ise insanlık tarihinde en yüksek seviyesine çıktığını söyledi. Geri dönüşü olmayan noktanın çok uzak olmadığını ifade eden Guterres, bilim insanlarının bir yol haritası hazırladığını ve bunun uygulanması halinde 2050 yılında atmosferdeki karbon seviyesinin nötralize olabileceğini söyledi.



Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Madrid, Dünya

Kaynak: DHA

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