BM İklim Zirvesi'ndeki konuşmasıyla adından söz ettiren Greta Thunberg kimdir?

İklim değişikliği nedeniyle yaptığı okul grevinde tanınan küçük çevreci aktivist Greta Thunberg, BM İklim Zirvesine katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump ile olan görüntüsü de gündem olan Greta Thunberg BM konuşması ve daha fazlası…

GRETA THUNBERG KİMDİR?

Thunberg, 3 Ocak 2003'te İsveç'te dünyaya geldi. Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya bir an önce başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli eylemcidir. "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çeken Thunberg, o günden bu yana bir iklim aktivisti olarak biliniyor.

İlk grevinin ardından medyada geniş yer tuttu ve okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başladı. Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP24) konuşarak dünya çapında destek gördü.

OTİZMİN BİR TÜRÜ OLAN ASPERGER SENDROMUNA SAHİP

''Bile bile kitlesel bir yok oluşa mı neden oluyoruz? Biz cani miyiz?'' sorusunu dünya politikacılarına yönelten Greta, 8 yaşında iklim değişikliği ve küresel ısınma kavramlarıyla karşılaşarak bunlar üzerine birçok belgesel izleyip, çeşitli kaynakları okumuş. Çalışmaları neticesinde Dünya'da olanların insan eylemleri sonucu geliştiğini öğrenince küçük aktivist 11 yaşında depresyona girmiş. Aynı zamanda Greta Thunberg, otizmin bir türü olan asperger sendromu ve seçici konuşmamazlık rahatsızlığına sahiptir.