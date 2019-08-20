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BM ile Riyad Yemen'in güneyinde diyaloğun sürmesinde hemfikir

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'in güneyinde diyaloğun sürmesi konusunda Suudi Arabistan ile hemfikir olduklarını belirtti.

20.08.2019 13:00 BM ile Riyad Yemen'in güneyinde diyaloğun sürmesinde hemfikir
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'in güneyinde diyaloğun sürmesi konusunda Suudi Arabistan ile hemfikir olduklarını belirtti.
Griffiths, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile dün verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Yemen'in güneyinde diyaloğun sürmesi konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.
Görüşmenin nerede gerçekleştiğine ilişkin bilgi vermeyen Griffiths, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Bin Selman önderliğinde Yemen'in güneyinde düzen ve istikrarı sağlamaya dönük çabalarının sürdüğünü dile getirdi.
Griffiths, "Yemen'in güneyinde diyaloğun sürmesinin gerekliliği konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.
Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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