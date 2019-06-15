BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Venezuela'ya geliyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet
, Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ve muhalif Juan Guaido ile buluşmak için 12 Haziran'da ülkeye geliyor.Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet gelecek hafta Venezuela'yı ziyaret edecek. Eski Şili
Devlet Başkanı Bachelet, Venezuela makamlarına bu ziyaretin şartlarını ettirmek için uzun süredir çaba harcadığını söyledi. Başkent Karakas'a 19 Haziran'da gelecek olan Bachelet, 21 Haziran'a kadar ülkede kalacak.
Bachelet, muhaliflerin çoğunlukta olduğu Milli Meclis, anayasayı hazırlayan Kurucu Meclis ve Bakanlar ve temsilciler ile toplantılar yapacak.
Adalet Yüksek Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno ve Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab
ile Kamu Denetçisi Carlos Alfonso Negret'le de birer görüşme yapılması bekleniyor. - KARAKAS