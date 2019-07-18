18.07.2019 00:42
Haberler» Güncel» Haber

BM Irak Yardım Misyonu Başkanından Erbil'deki saldırıya kınama

BM Irak Yardım Misyonu Başkanından Erbil

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.
Plasschaert'in yaptığı ve UNAMI tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "çirkin" olarak nitelendirilen saldırının, şiddetle kınanması gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara da acil şifa temennisinde bulunuldu.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Türkiye, Erbil, Irak, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:43   Tartışanlara müdahale edince bacağından vuruldu
02:34   Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
02:31   Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik
02:28   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
02:23   BM'den Macaristan'a "göçmen" tepkisi
02:18   Aydınlı Kore Gazisi, toprağa verildi
02:18   Emniyet Genel Müdürü değişti