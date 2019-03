BM Kadın Komisyonu'nda Gündem 'İyi İşler' Oldu

Kaynak: DHA

KAGİDER ve Boyner Grup, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun New York 'ta gerçekleştirilen 63. buluşmasında "İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nı anlattı.Cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 22 Mart tarihine kadar sürecek olan ve Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 63. buluşması Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde gerçekleştirildi. Kadınların temel sorunlarının ve çözüm önerilerinin evrensel düzeyde kapsamlı olarak masaya yatırıldığı bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen özel oturumda KAGİDER ( Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ) ve Boyner Grup iş birliği ile Bank of America Merrill Lynch 'in desteğiyle kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirilen "İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı" örnek proje olarak anlatıldı.AÇILIŞ KONUŞMASINI BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK YAPTIÖzel oturumun açılış konuşmasını T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Selçuk, "Ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesi ancak kadınlarla erkeklerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit katılımları ile mümkündür" diye konuştu.Daha sonra söz alan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ise Türkiye'de girişimciliğin artmasının ve kadınların ekonomik hayata katılımının önemini anlattıktan sonra şunları söyledi:"Dünyadaki bütün kadınlar benzer engellerle karşı karşıya kalıyor ve bizler birbirimizden öğrenerek bunlara çözüm getirebiliriz. Bugün burada olmamızın nedeni birbirimizden ilham almak. Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar değişiklik için hayati öneme sahip. Amacımız, bu projeyle ortaya koyduğumuz modelin dünyada herhangi bir ülkede uygulanması, örnek olmasıdır.""KADINLAR BİRBİRLERİNE ROL MODEL OLUYORLAR"İyi İşler projesi hakkında da bilgi veren Oktar şöyle devam etti:"Programın amacı perakende sektöründeki kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleriyle artırılmasına katkıda bulunarak onları desteklemek. Ayrıca kadın girişimcilerin uzun vadede çevre, toplum ve ekonomi için değer yaratmaları, işlerinin sürekliliğini sağlamaları ve kaynakların ve maliyetlerin etkin yönetimi ile rekabet güçlerinin artırılmasını sağlamak. Çünkü biliyoruz ki bir kadını güçlendirmek, bir damlanın suya düşmesi gibi halka halka yayılan bir dalga etkisi yaratıyor. Kadınlar birbirine rol model oluyor, birbirlerinden öğreniyor, birbirlerini güçlendiriyorlar. Biz bunu proje sürecinde çok net gördük. Proje katılımcılarının çalışanlarının yüzde 70'i kadın, yöneticilerinin yüzde 49'u kadın ve ayrıca katılımcılar eğitimlerde tanışıp birbirlerinden ürün almaya başladılar.""TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖN PLANDA"Boyner Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Aysun Sayın ise, "Boyner Grup'ta sürdürülebilirlik bakış açısıyla odaklandıkları konular arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ön sıralarda yer aldığını belirtti.Sayın, konuşmasına şöyle devam etti:"Kadınlara eşit fırsatlar yaratılmasının sadece tedarik zinciri sürdürülebilirliği için değil aynı zamanda Türkiye'nin sosyoekonomik gelişimi ve kalkınması için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ekonomide, şirketlerde, iş gücü ve girişimcilikte kadın-erkek eşitliğinin genel performansı, ürün-hizmet kalitesini, verimliliği ve büyümeyi artırdığını görüyoruz. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği şirketler için sadece doğru değil aynı zamanda verimli bir yol… 'İyi İşler' ile Türkiye'de geliştirdiğimiz kapsayıcı modelin hem Türkiye'deki diğer şirketlere hem de dünyada büyük tedarik ağları yöneten şirketler için iyi bir örnek oluşturduğunu düşünüyoruz.2015 yılında Grup tedarikçilerimiz için geliştirdiğimiz 'İyi İşler'i KAGİDER ve BoA-ML ile birlikte geliştirip daha etkin bir sektörel programa dönüştürmekten ve deneyimlerimizi Birleşmiş Milletler'de global ölçekte paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."Bank of America Merrill Lynch Türkiye Ülke Müdürü Banu Başar da konuşmasında, "Bank of America Merrill Lynch olarak kadınların ekonomik büyümeye olan katkılarının önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bu nedenle KAGİDER'in kadın girişimcilere mentorluk ve beceri geliştirme fırsatı sunduğu kadın programını desteklemekten gurur duyuyoruz. Program çerçevesinde girişimci kadınların iş yapma becerilerini ve kariyerlerini geliştirmekte yardımcı olmak bize mutluluk veriyor" ifadesini kullandı.Oturuma, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nden Monica Carco ve UN Women Politika Danışmanı ve Program Müdürü Anna Falth da konuşmacı olarak katıldılar.TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA İYİ ÖRNEK: İYİ İŞLER DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYORKAGİDER ve Boyner Grup işbirliği ile Bank of America Merrill Lynch'in desteğiyle kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirilen "İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"; kadın girişimci oranını artırmayı, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi ve kadınların hem finansmana hem de pazara erişimlerinde destek sağlamayı amaçlıyor.2015'ten bugüne yeni kadın girişimcilerin katılımıyla büyüyen 'İyi İşler', yapısıyla dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Bu programla ilk kez özel sektörde faaliyet gösteren bir şirket, hem kendi tedarikçi ağında hem de sektöründe yer alan kadın girişimcilerin ihtiyaçlarını destekleyerek bir kapasite geliştirme programı uyguluyor.