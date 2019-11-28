BM: KDC'deki saldırılarda Ebola mücadele ekibi üyeleri öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) silahlı grupların düzenlediği saldırılarda Ebola virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarının da öldüğünü açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biakato Mines ve Mangina bölgelerinde yapılan saldırılarda bazı sağlık çalışanlarının öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

"En kötü korkumuz gerçek olduğundan ötürü çok üzüntülüyüz." ifadesini kullanan Adhanom, farklı bölgelerdeki çalışanların güvenliğinin sağlanmasına odaklandıklarını kaydetti.

Adhanom, kaç kişinin öldüğüne ve yaralandığına değinmedi.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) üssüne yönelik gösterilerden iki gün sonra, dün Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) sivillere silah ve satırlarla saldırmıştı. Maleki beldesindeki saldırılarda en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

BM üssü protesto edilmişti

Bölgede birkaç gün önce de ADF güçleri 8 sivili öldürmüştü. Bunun üzerine Beni kentinde toplanan halk, yetkililere tepki göstererek gösteri düzenlemiş, bazı göstericiler belediye binasını ateşe vermiş, bazıları bölgedeki MONUSCO üssüne yönelmişti.

Güvenlik güçlerinin, üsse yönelen gruba gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup ADF dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Yönetim, ülkedeki BM askerlerini operasyona dahil etmemişti.

Kaynak: AA