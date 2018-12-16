BM Kıbrıs Danışmanı Lute, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ile Görüştü

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs
danışmanı Jane Hall Lute, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis
ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Rum Hükümet
Sözcüsü Prodromos Prodromou, "Anastasiadis ile Lute son derece kritik bir görüş alışverişinde bulunduk" dedi.
Prodromou, "Lute, yarın (KKTC Cumhurbaşkanı
) Mustafa Akıncı
ile görüştükten sonra Anastasiadis ile yeni bir görüşme daha yapacak" diye konuştu.
Hedeflerinin en kısa zamanda müzakerelere yeniden başlamak olduğunu belirten Prodromou, istek ve kararlılık olursa, bir çözüme varacaklarını söyledi.
AKINCI İLE DE GÖRÜŞECEK
Rum sözcü ayrıca, Lute'nin, Ankara
'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile yaptığı görüşme ile ilgili de bilgi verdiğini kaydetti. BM
yetkilisi Lute, yarın KKTC'ye geçerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ekibiyle bir araya gelecek. Lute'nin, Rusya
ile ABD
arasında yaşanan Kıbrıs krizi sonrasında Ada'ya gelmesi de dikkat çekti. - Karahasan
Nikos Anastasiadis,Birleşmiş Milletler,Kıbrıs
16 Aralık 2018 Pazar 15:38