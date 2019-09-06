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BM, Kıbrıs liderlerini bir araya getirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gayrı resmi bir resepsiyon düzenledi.

06.09.2019 21:45 BM, Kıbrıs liderlerini bir araya getirdi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gayrı resmi bir resepsiyon düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute tarafından düzenlenen gayri resmi bir resepsiyonda bir araya geldi. Lute, resepsiyonun ardından yaptığı açıklamada, "İki lidere de beni bu hafta kabul ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Hafta boyunca ciddi ve odaklanmış görüşmeler yaptıklarını belirten Lute Kıbrıs'taki sorunu üzerine görüştüklerini belirterek, "Süreç devam ediyor. Her iki lider de bu sürecin devam etmesi için kararlılıklarını bildirmişlerdir" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Kaynak: İHA

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