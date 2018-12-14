Bm, Kıbrıs'taki Barış Sürecinde Mekik Dokumaya Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs
sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, bu akşam Kıbrıs'a geliyor.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yarın sabah görüşüp, son gelişmeler hakkında bilgi alacak Lute, Pazar günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis
ile görüşecek. Lute, pazartesi KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ile bir araya gelecek.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Lute dün Ankara
'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile görüşmüştü. New York
'ta önceki gün Yunanistan
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos'la görüşen Lute, aralık başında da AB
Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
ile bir araya gelmişti.
Lute'un Kıbrıs'a üçüncü ziyareti
Kıbrıs'a üçüncü ziyaretini gerçekleştirecek olan Jane Holl Lute, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
tarafından "geçici özel danışman" olarak Mayıs 2018'de görevlendirilmişti. Kıbrıs'a ilk ziyaretini temmuzda gerçekleştiren Amerikalı diplomat Lute, garantörler ve AB yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri'ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu.
BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute'un istişarelerini sürdürmesini istemişti.
Lute'un Salı günü adadan ayrılması öngörülüyor. - LEFKOŞA
Ankara,Kıbrıs,Birleşmiş Milletler
14 Aralık 2018 Cuma 16:18