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BM Koordinatörü Mladenov: "Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var"

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'nin birlik ve güvenliği sağlayacak siyasi çözüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

12.11.2019 00:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:08BM Koordinatörü Mladenov:
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, 'nin birlik ve güvenliği sağlayacak siyasi çözüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.
BM yetkilisi Mladenov, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hollanda tarafından finanse edilen güneş enerjisinden elektrik üretimi projesi kapsamında, Gazze'de 70 çiftliğe güneş paneli dağıtıldığını aktardı.
Mladenov ayrıca güneş paneli kurulan bir çiftliği ziyaretine ilişkin fotoğrafları da hesabında paylaştı.
Paylaşımında acil yardımların Gazze'deki gerginliğin tırmanmasına engel olabileceğini ifade eden Mladenov, Gazze'nin birlik ve güvenliği sağlayacak siyasi çözüme ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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