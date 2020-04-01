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BM: Koronavirüs tedarik zincirini etkiliyor, dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabilir

Uluslararası Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.

01.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:14
BM: Koronavirüs tedarik zincirini etkiliyor, dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabilir
Uluslararası Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, "Gıdaların bulunabilirliğine yönelik belirsizlikler ihracat konusunda kısıtlama dalgasını tetikleyebilir. Bu durum dünya genelinde gıda sıkıntısına yol açabilir." ifadeleri yer aldı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Birleşmiş Milletler, İhracat, Dünya
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