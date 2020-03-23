BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları...
BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.
23.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:20
BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Güncel