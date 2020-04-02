BM: Küresel ekonomi yüzde 1 daralabilir
Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 1 daralabileceğini bildirdi.
02.04.2020 00:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:27
Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 1 daralabileceğini bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Ekonomi