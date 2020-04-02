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BM: Küresel ekonomi yüzde 1 daralabilir

Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 1 daralabileceğini bildirdi.

02.04.2020 00:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:27
BM: Küresel ekonomi yüzde 1 daralabilir
Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 1 daralabileceğini bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Ekonomi
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