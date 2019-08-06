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BM: Kuzey Kore siber hırsızlıkla elde ettiği 2 milyar dolarla nükleer silah çalışmalarını fonladı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre Kuzey Kore geliştirdiği siber saldırı yöntemleriyle bankalardan ve kripto para piyasalarından toplam 2 milyar Amerikan Doları elde etti.

06.08.2019 11:09 BM: Kuzey Kore siber hırsızlıkla elde ettiği 2 milyar dolarla nükleer silah çalışmalarını fonladı
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre Kuzey Kore geliştirdiği siber saldırı yöntemleriyle bankalardan ve kripto para piyasalarından toplam 2 milyar Amerikan Doları elde etti. Siber hırsızlıkla kazanılan para ise silah geliştirme programını fonlamak için kullanıldı.

Pazartesi günü Reuters tarafından ulaşılan BM'nin hazırladığı 'gizli' rapora göre; Kuzey Kore, finansal kurumlardan fon ve kripto para piyasalarından para çalmak için giderek karmaşıklaştırıp yeni sahalara yaydığı yöntemleri kullandı.
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Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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