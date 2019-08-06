BM: Kuzey Kore siber hırsızlıkla elde ettiği 2 milyar dolarla nükleer silah çalışmalarını fonladı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre Kuzey Kore geliştirdiği siber saldırı yöntemleriyle bankalardan ve kripto para piyasalarından toplam 2 milyar Amerikan Doları elde etti. Siber hırsızlıkla kazanılan para ise silah geliştirme programını fonlamak için kullanıldı.Pazartesi günü Reuters tarafından ulaşılan BM'nin hazırladığı 'gizli' rapora göre; Kuzey Kore, finansal kurumlardan fon ve kripto para piyasalarından para çalmak için giderek karmaşıklaştırıp yeni sahalara yaydığı yöntemleri kullandı.