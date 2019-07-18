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BM, Libya'da kaçırılan kadın milletvekili için endişeli

Libya'daki Birleşmiş Milletler (BM) destek Misyonu, evinden kaçırılan kadın milletvekili için endişeli olduğunu açıkladı.

18.07.2019 17:00 BM, Libya
Libya'daki Birleşmiş Milletler (BM) destek Misyonu, evinden kaçırılan kadın milletvekili için endişeli olduğunu açıkladı.

Libya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Destek Misyonu yayımladığı açıklamada, evine baskın düzenlenerek kaçırılan meclis üyesi Siham Serkyave için endişeli olduğu ve bir an önce bir an önce serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, misyon, evinden eşiyle birlikte kaçırılan kadın milletvekilinin takip ettiği derhal serbest bırakılması için çağrı yaptı. Açıklamada, "siyasi görüşler nedeniyle yasadışı tutuklama ve kaçırma olayları, hukukun üstünlüğüne darbe teşkil eder ve uluslararası hukukuna aykırıdır" ifadeler kullanıldı.

Misyon, Libyalı kadınların barış, barış inşası, siyasi katılım ve karar almadaki önemli rol oynadığını yineledi.

Dünyanın en kaliteli petrol rezervlerinin üzerinde oturan ülke olan Libya, çatışma nedeniyle 2011 yılından bu yana çok ciddi istikrarsızlık yaşıyor. - TRABLUS
Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler, Milletvekili, Libya, Güncel

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