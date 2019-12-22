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BM Libya'da sivillerin hedef alınmasından endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da silahlı çatışmaların artmasıyla sivil can kaybı yaşanmasından endişe edildiğini duyurdu.

22.12.2019 03:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 03:58 BM Libya'da sivillerin hedef alınmasından endişeli
Birleşmiş Milletler (BM), 'da silahlı çatışmaların artmasıyla sivil can kaybı yaşanmasından endişe edildiğini duyurdu.
BM Libya Destek Misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terhune ve çevre bölgelerde sivillere yönelik tehlikeli gelişmelerin artmasının endişeyle izlendiği belirtildi.
Açıklamada, yerel ve uluslararası yargıya verilmek üzere ihlallere dair bilgilerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.
BM'nin söz konusu açıklaması, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) silahlı milislerin başı Halife Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçakları tarafından Msallata kentine düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin öldüğünü duyurmasının ardından yapıldı.
Ayrıca UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter destekçisi BAE'nin, başkentin doğusundaki Msallata ve Zliten kentlerinde yerleşim bölgelerine SİHA'larla çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.
Darbeci General Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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