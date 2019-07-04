04.07.2019 13:33
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BM: "Libya'daki hava saldırısından kaçanlar Libyalı muhafızlar tarafından vuruldu"

BM: "Libya

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkenti Trablus yakınlarındaki mülteci gözaltı merkezine gerçekleştirilen ve 6'sı çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan kaçanların Libyalı muhafızlar tarafından vurulduğuna dair bilgiler edindikleri bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkenti Trablus yakınlarındaki mülteci gözaltı merkezine gerçekleştirilen ve 6'sı çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan kaçanların Libyalı muhafızlar tarafından vurulduğuna dair bilgiler edindikleri bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'un 15 kilometre doğusundaki Tajoura Mahallesi'nde bulunan mülteci gözaltı merkezine Salı günü geç saatlerde gerçekleştirilen saldırı sonucunda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporda, Libyalı muhafızların hava saldırısı sırasında mülteci gözaltı merkezinden kaçanlara ateş ettiği bilgisi yer aldı. BM'nin raporunda, iki hava saldırısı gerçekleştirildiği, birinin boş bir garaja, diğerinin ise içinde yaklaşık 120 mültecinin bulunduğu bir hangara isabet ettiği ifade edildi. - CENEVRE
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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