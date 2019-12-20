Haberler » Güncel » BM Libya Özel Misyonu: 'Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz' - Haber

BM Libya Özel Misyonu: "Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz"

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Misyonunca, "Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz" açıklamasında bulunuldu.

20.12.2019 03:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 03:36 BM Libya Özel Misyonu:
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Misyonunca, "Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz" açıklamasında bulunuldu.
Misyonun resmi sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin yaşadığı kriz için siyasi çözümün kaçınılmaz olduğu vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Misyon, Libya'ya dönük parçalanmaya yüz tutmuş olan uluslararası tavrın yeniden imarı için çaba göstermeye devam ediyor. Misyon, kan akıtılmaması ve sivil halkın daha fazla bir felaket yaşamaması hedefiyle uzlaşı masasına dönülmesi için Libyalıları teşvik etmeyi sürdürüyor. Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz."
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent 'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 9 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:11   Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK) - Haber
04:11   Çatalca'da durusu gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı - Haber
04:07   Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK) - Haber
03:44   Fransa'da bir polis daha sarı yelekliye şiddetten dolayı ceza aldı - Haber
03:36   BM Libya Özel Misyonu: "Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz" - Haber
23:38   Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:25   4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
20.12.2019 04:20:36