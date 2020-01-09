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BM Libya Özel Temsilcisi Selame ateşkes çağrısından memnun

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Türkiye ve Rusya'nın Libya için ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

09.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:42BM Libya Özel Temsilcisi Selame ateşkes çağrısından memnun
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Gassan Selame, ve Rusya'nın Libya için ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
BM Libya Destek Misyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Selame, Libya'daki çatışmanın uluslararası ve yerel taraflarını bu çağrıya acilen cevap vermeye ve gerekli adımları atmaya davet etti.
Selame, Libya'da daha fazla kan dökülmemesi, insanların savaş nedeniyle daha fazla acı çekmemesi için bu çağrıya olumlu cevap verilmesini istedi.
Konuyla ilgili uluslararası taraflara hazırlıkları süren Berlin Konferansı'nı işaret eden Selame, Libya krizinin en kısa zamanda çözüme kavuşması gerektiğini ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünkü ortak basın açıklamalarında, Libya'daki tüm taraflara, çatışmaları 12 Ocak gece yarısı saat 00.00 itibarıyla durdurma çağrısı yapmıştı.
Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Devlet Yüksek Konseyi ve Trablus'taki meclis, gece saatlerinde yayınladıkları açıklamalarla, "ateşkes çağrısını ve diplomatik çözüm arayışlarını memnuniyetle karşıladıklarını" duyurmuşlardı.
Darbeci General Halife Hafter ise ateşkes çağrısı karşısında sessizliğini koruyor.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası meşruiyete sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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