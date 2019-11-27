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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Midilli'de

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmenler konusunda Yunanistan'a yeteri kadar yardım etmediğini, Yunan hükümetinin de zamanlıca ve etkili bir şekilde hareket etmediğini söyledi.

27.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:46BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Midilli'de
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmenler konusunda 'a yeteri kadar yardım etmediğini, Yunan hükümetinin de zamanlıca ve etkili bir şekilde hareket etmediğini söyledi.
Grandi, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria ve Kara Tepe kampları ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulundu.
2016'ya oranla Afganistan ve Suriye'den gelen göçmen sayısında artış olduğunu söyleyen Grandi, kamptaki yaşam koşullarının kötü olduğunu vurguladı.
Grandi, "Kamptaki şartların iyileştirilmesi için Yunan hükümetiyle görüşeceğim. Hükümetin bir an önce ve etkili bir şekilde harekete geçmesi lazım. En çok refakatsiz çocuklar için endişeliyim. Bu çocukların ana karaya taşınması için daha hızlı hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
AB'nin de Yunanistan için daha fazlasını yapması gerektiğini kaydeden Grandi, "AB'ye daha etkili bir çözüm bulunması gerektiği yönünde mesajı ileteceğim." dedi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Midilli Adası, Yunanistan, Güncel

Kaynak: AA

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