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BM'nin barış çağrılarına rağmen saldıran Hafter, büyük kayıplar veriyor

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, BM'nin koronavirüs nedeniyle yaptığı ateşkes çağrılarına uymayan Hafter güçlerine, başlattıkları Barış Fırtınası Operasyonu'nda büyük kayıplar verdiriyor.

25.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:22
BM'nin barış çağrılarına rağmen saldıran Hafter, büyük kayıplar veriyor
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, BM'nin koronavirüs nedeniyle yaptığı ateşkes çağrılarına uymayan Hafter güçlerine, başlattıkları Barış Fırtınası Operasyonu'nda büyük kayıplar verdiriyor.
UMH askeri birlikleri, Trablus 'un güneyindeki bütün cephelerde başlattıkları Barış Fırtınası Operasyonu'nda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleriyle yoğun çatışmalar yaşıyor.
Operasyonu komuta eden Tümgeneral Usame Cuveyli, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağladıklarını ve Hafter milislerini esir aldıklarını duyurdu.
Cuveyli, Hafter milislerinin ateşkes çağrılarına rağmen, Trablus'a saldırmaya devam etmeleri nedeniyle operasyon başlattıklarını vurgulayarak, "Esir alınanlar içerisinde Libya dışından getirilmiş olan paralı askerler de bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Hava üssünde ele geçirilen esirlerin fotoğrafları sosyal medya ve yerel medyaya yansıdı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Güncel

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