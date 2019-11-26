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BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Katolik örgütü ile ilişkilerini askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Katolik yardım örgütü Caritas ile ilişkilerini, örgüt çalışanı papaza yönelik cinsel istismar suçlaması nedeniyle askıya aldı.

26.11.2019 02:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 02:50BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Katolik örgütü ile ilişkilerini askıya aldı
Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Katolik yardım örgütü Caritas ile ilişkilerini, örgüt çalışanı papaza yönelik cinsel istismar suçlaması nedeniyle askıya aldı.
Yerel basındaki haberlere göre, OAC'deki Katolik yardım örgütü Caritas'ın Belçikalı eski Genel Sekreteri Luk Delft hakkında, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.
OAC'deki BM kuruluşları başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü, ülkede 6 yıl çalışan papazın işlediği belirtilen yüz kızartıcı suç nedeniyle Caritas ile ilişkilerini bitirme kararı aldı.
Papaz Delft, Belçika'da görevde olduğu yıllarda yine çocuklara yönelik işlediği cinsel istismar suçu nedeniyle 2012 yılında 18 ay hapse mahkum edilmiş, daha sonra papazın 10 yıl boyunca küçüklerle ilgili herhangi bir faaliyette bulunması ve çocuklara yaklaşması yasaklanmıştı.
Caritas yetkililerinin, bağışçılarına, örgüte yönelik endişelerin giderileceğine ilişkin e-posta gönderdiği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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