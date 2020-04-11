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BM özel temsilcilerinden Guterres'in küresel ateşkes çağrısına destek

Birleşmiş Milletler (BM) özel temsilcilerinden, Genel Sekreter Antonio Guterres'in 23 Mart'ta yaptığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında küresel ateşkes çağrısına destek geldi.

11.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:06
BM özel temsilcilerinden Guterres'in küresel ateşkes çağrısına destek
Birleşmiş Milletler (BM) özel temsilcilerinden, Genel Sekreter Antonio Guterres'in 23 Mart'ta yaptığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında küresel ateşkes çağrısına destek geldi.
BM'nin Suriye, Lübnan, Irak, Yemen ve Ortadoğu Barışı özel temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Birçok taraf Genel Sekreter'in çağrısına olumlu yanıt verdi, ancak bu sözleri eyleme dönüştürmek için daha çok şey yapılması gerekiyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Ortadoğu'da çok fazla insanın uzun süren çatışma ve mahrumiyetlere katlanmak zorunda kaldığına vurgu yapılarak, "Onların acıları artık Kovid-19 krizi ve bunun muhtemel uzun süreli sosyal, ekonomik ve politik etkileriyle daha da artacaktır." ifadesi kullanıldı.
Bütün tarafların gerginliği azaltarak kalıcı barış için iyi niyetle ve önkoşulsuz müzakereye davet edildiği açıklamada, ayrıca Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için yerel, bölgesel ve küresel iş birliği yapılması istendi.
BM Genel Sekreteri Guterres, 23 Mart'taki basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Sekreter, 23 Mart, Güncel
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