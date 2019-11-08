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BM raporu: "İtalya'ya 60 bin refakatsiz çocuk göçmen ulaştı"

Birleşmiş Milletler (BM) örgütlerinden BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yayınladıkları ortak raporla, İtalya'ya herhangi bir yakını olmadan ulaşan 60 bin kadar çocuk göçmenin yetişkinliğe geçiş evresinde desteğe...

08.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:02 BM raporu:
Birleşmiş Milletler (BM) örgütlerinden BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yayınladıkları ortak raporla, 'ya herhangi bir yakını olmadan ulaşan 60 bin kadar çocuk göçmenin yetişkinliğe geçiş evresinde desteğe ihtiyacı olduğunu açıkladı.
Üç BM kuruluşunun bugün Roma'daki Yabancı Basın Merkezi'nde açıkladığı raporda, son 5 yıllık dönemde yanında kimsesi olmadan ulaşan ve yakında yetişkinliğe adım atacak olan çocuk göçmenlerin durumuna değinildi.
Raporda, "UNICEF, IOM ve BMMYK, İtalya'ya 2014 ile 2018 arasında herhangi bir refakatçisi olmadan tek başına gelen yaklaşık 60 bin genç göçmenin, çocuk göçmen olarak geldiğini belirtir. Kısa bir süre sonra ergenlikten yetişkinliğe adım atacak bu göçmenlerin, geçiş döneminde desteğe ihtiyacı var." ifadeleri kullanıldı.
Saha çalışmalarıyla oluşturulan raporda, genç göçmenler için başlıca öne çıkan zorlukların, ayrımcılık, iş bulmakta zorluk, bürokratik sorunlar ve yasal konulardaki bilgi eksikliği olarak sıralandı.
Raporda, İtalyan makamlarına ve Avrupa Birliği makamlarına yönelik tavsiyeler de yer aldı.
BMMYK Güney Avrupa Temsilcisi Roland Schilling, "Mülteci bir çocukluktan, bağımsız, kendine güvenen bir yetişkin olmayı destekleyen ve engelleyen faktörleri anlamak, devletlerin sadece göçmen çocukları korumasında değil, aynı zamanda onların yetişkinliğe başarılı geçiş yapma çabalarına da yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

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