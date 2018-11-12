Bm: "Rohingyalıları Geri Göndermek İçin Daha Çok Erken"

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:48



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:48

Birleşmiş Milletler (BM), Bangladeş'te bulunan Rohingyalı Müslümanları Myanmar'ın Rakhine eyaletine geri göndermenin şu an için erken olduğuna dikkat çekti.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Myanmar Hükümeti tarafından dün yapılan Rohingyalı Müslümanların Myanmar'ın Rakhine eyaletine geri dönüşlerinin bu hafta başlayacağının açıklanması üzerine bir uyarı yayınladı. UNHCR, yetkililere Rohingyalıların geri dönmeleri için Myanmar'ın güvenli olup olmadığını değerlendirmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu.UNHCR'dan yapılan açıklamada, Myanmar yetkililerinin daha sonra geri dönme haklarının saklı kalması kaydıyla mültecilerin giriş çıkışlarına izin vermesi ve mültecilerin bu ziyaretler sonrasında evlerine dönmenin güvenli olup olmadığına kendilerinin karar vermeleri gerektiği ifadeleri yer aldı.Rohingya MüslümanlarıAğustos 2017'de Myanmar güvenlik güçlerinin kendilerine yönelik saldırılarını takiben Rakhine eyaletinden kaçarak Bangladeş'e sığınmaya başladı. Myanmar güvenlik güçleri tarafından uygulanan zulümler BM de dahil bir çok uluslararası toplum tarafından soykırım suçu olarak nitelendirildi. Myanmar hükümeti ise suçlamaları reddetti. - NEW YORK