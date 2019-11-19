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BM, Rusya ve Türkiye'den ABD'nin Yahudi yerleşim birimi kararına tepki

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir var olan duruşunda bir değişiklik olmadığını duyurdu

19.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:19BM, Rusya ve Türkiye'den ABD'nin Yahudi yerleşim birimi kararına tepki
Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir devam eden pozisyonununda bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan açıklamada "İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde bulunan Yahudi yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin pozisyon değiştirdiği kararın reddedildiği" bildirildi.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

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