Bm: "Son 1 Yılda 300 Binden Fazla Afgan Yerlerinden Edildi"

27 Kasım 2018 Salı 11:28



27 Kasım 2018 Salı 11:28

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), son 1 yılda 300 binden fazla Afgan'ın çatışmalar yüzünden yerlerinden edildiğini bildirdi.Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayınlanan haftalık raporda, ajansın Yer Değişim Takip Sistemi'ne (DTS) göre çatışmalar yüzünden 301 bin 341 insan yerlerinden edildi. Çatışmaların ülke geneline yayılması, ülkedeki güvenlik durumunu kötüleştirmesi ve devam eden isyanların insanları yerlerini terk etmeye zorlaması üzerine hazırlanan raporda, geçen yıl 481 bin 448 insanın yerlerinden edildiği, geçen yıla oranla bu yılki rakamın yüzde 37 daha az olduğu belirtildi.270 bin 951 kişi yardım aldıRapora göre, geçtiğimiz hafta içinde, geri dönenler de dahil olmak üzere çatışmalar, kuraklık dahil doğal afetlerden etkilenen 270 bin 951 kişinin yardım aldığı bildirildi. Raporda ayrıca, aileler ve kadınlar için nakit para, gıda, kişisel hijyen kitleri, acil ev eşyaları, acil durum sığınağı ve sanitasyon hizmetleri ile güvenli içme suyuna sürekli erişim sağlanması gibi yardımların sağlandığı ifade edildi.Yasadışı vergilendirme talepleri endişe oluşturuyorBM'den yapılan açıklamada, devlet dışı silahlı grupların ülkenin farklı bölgelerindeki insani yardım kuruluşlarından yasa dışı vergilendirme taleplerinin artmasıyla ilgili endişe edildiği bildirildi, Bu tür taleplerin insani ilkeleri ihlal ettiği ve etkilenen insanların ihtiyaçlarına cevap vermede gecikmelere neden olduğu belirtildi. - KABİL