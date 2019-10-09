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Bm sözcüsü: siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı

BM Sözcüsü: Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalıABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Türkiye'nin Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na...

09.10.2019 23:00
BM Sözcüsü: Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı
ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Türkiye'nin Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Her türlü askeri operasyon, uluslararası insani hukuka saygı göstermeli. Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı? açıklamasında bulundu.
Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, New York'ta günlük basın brifinginde Türkiye'nin Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelişmelerden endişe duyduğunu ifade den Haq, 'Her türlü askeri operasyon, uluslararası insani hukuka saygı göstermeli. Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı' sözlerini kullandı.
Bm sözcüsü: siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı

Birleşmiş Milletler, Fırat Nehri, Güncel

Kaynak: DHA

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