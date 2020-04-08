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BM, Sudan'dan yardımların ulaştırılmasında kolaylık sağlamasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan hükümetinden, ülkede en çok tehdit altında bulunanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit ve tedavisi de dahil insani yardımların ulaştırılmasında gerekli kolaylıkları göstermesini istedi.

08.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:22
BM, Sudan'dan yardımların ulaştırılmasında kolaylık sağlamasını istedi
Birleşmiş Milletler (BM), Sudan hükümetinden, ülkede en çok tehdit altında bulunanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit ve tedavisi de dahil insani yardımların ulaştırılmasında gerekli kolaylıkları göstermesini istedi.
Sudan'daki BM Kalkınma ve İnsani Yardım Koordinatörü Gwi-Yeop son, yaptığı açıklamada, "Sudan hükümetiyle sağlık çalışanları ve insani yardım görevlilerinin ülkeye girişinin hızlandırılması ile ülke içinde önemli tıbbi ve insani görevler üstlenenlerden seyahat kısıtlamalarının kaldırılması gibi koordine etmemiz gereken 3 konu bulunuyor. Koordinasyon düzgün yapılmamışsa yardımlar gecikebilir ya da başarısız olabilir." ifadesini kullandı.
BM ve ortaklarına geçen yıl Sudan'daki 7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşma izni verildiğini dile getiren son, 2020'de 6,1 milyon kişiye ulaşmayı planladıklarını belirtti.
BM Sudan Kalkınma ve İnsani Yardım Koordinatörü Son, BM'nin insani yardımlar için Sudan'ın hava taşımacılığına, yurt içi ve yurt dışı uçuşlara izin vermesine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
BM verilerine Sudan'da 2020'de 9 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak.
Sudan'da şu ana kadar 14 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Sudan, Güncel
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