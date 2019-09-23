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BM: Suriye Anayasa Komitesi önümüzdeki haftalarda toplanacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı. Guterres, komitenin gelecek haftalarda Cenevre'de toplanacağını söyledi.

23.09.2019 17:06

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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