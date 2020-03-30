Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BM: Suriye'de 10 kişide Kovid-19 görüldü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de 10 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü bildirdi.

30.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:08
BM: Suriye'de 10 kişide Kovid-19 görüldü
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye 'de 10 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü bildirdi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, telekonferans yoluyla BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.
Lowcock, "Bu sabah itibarıyla Suriye'yede 1'i ölen 10 Kovid-19 vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı." dedi.
Salgınla mücadele için hastanelerinin yarısından fazlasının işlevsiz olduğu Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı yapan Lowcock, savaşan tüm taraflara ise ülke genelinde derhal ateşkes çağrısında bulundu.
Yarım milyon Suriyeli çocuk kronik yetersiz beslenmeye maruz kaldı
Suriye'de 8 milyon kişinin gıdaya doğru düzgün erişiminin olmadığını belirten Lowcock, ülkedeki yarım milyon çocuğun ise kronik yetersiz beslenmeye maruz kaldığını söyledi.
İdlib'de her 10 çocuktan 3'ünde büyüme geriliği var
Lowcock, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de ise her 10 çocuktan 3'ünde büyüme geriliği olduğunu ve bu çocukların hayatlarının geri kalanında bu sorunla yaşayacaklarını ifade etti.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Sekreter, Suriye, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››BM: Suriye'de 10 kişide Kovid-19 görüldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20’ye indirdi Haberler
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20'ye indirdi
Türkiye’deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi Haberler
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:44: Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı - Haber 19:43: Ağrı'da vatandaşlara "koronavirüs" uyarısı - Haber 19:42: ANKARA Bakan Selçuk: Öğretmenlerimiz büyüklerimizin evde kalmalarını destekleyecek - Haber 19:42: Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 750 bini geçti - Haber 19:42: Mehmetçik, Kovid 19 nedeniyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın tarlasını sürdü - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber