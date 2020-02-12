BM: Suriye'de zorunlu göç savaşın başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı

Birleşmiş Milletler, Suriye 'nin kuzeybatısındaki İdlib 'de süren çatışmalardan dolayı son 10 hafta içinde yerinden edilenlerin sayısının 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'den (BM) iki yetkili, çatışmaların devam etmesi durumunda Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in mezarlığa dönebileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Jens Laerke, Aralık ayından beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 700 bin kişinin kaçtığını vurgulayarak, "bunun ülkede şimdiye kadar gerçekleşmiş en yüksek sayıdaki göç" olduğunu söyledi.

Rusya hava güçleri tarafından desteklenen Suriye hükümetine bağlı kuvvetler, İdlib ve Halep civarındaki muhalif güçlere ait mevzileri ele geçirmek için Suriye'nin kuzeyine doğru ilerlerken savaştan kaçan siviller ise Türkiye sınırına doğru yol alıyor.

Son iki hafta içinde Suriye rejiminin iki defa Türkiye ordusunu hedef alması ve Türkiye'nin de buna karşılık rejim güçlerine karşı ateş açması sonucu bölgede yaşayan siviller çatışma ortasında kaldı.

BM yetkililerine göre çatışmaların devam etmesi durumunda İdlib kent merkezi başta olmak üzere, kentsel bölgelerden 280 bin kişi daha göç edebilir.

Laerke, "Dünyada yerinden edilmiş en büyük insan yığınıyla karşı karşıyayız ve buranın mezarlığa dönmemesi için derhal çatışmaların sonlandırılması gerekiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler'in mülteci ajansından Andrej Mahecic ise Ciara fırtınası yüzünden meydana gelen yağmur, kasırga ve kar dolayısıyla sivillerin sığınacak yer bulmakta zorlandığını vurgularken camilerin ve kampların dolu olduğunu söyledi.

OCHA, bölgeye bu ay içinde yiyecek, su ve hijyen malzemelerini taşıyan 230 kamyon gönderdi.

Türkiye'de Suriye'den 3,6 milyon mülteci yaşıyor.