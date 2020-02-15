BM: Suriye'nin kuzeybatısında son 3 ayda 800 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi 4 Avrupa Birliği ülkesi Belçika, Estonya, Fransa ve Almanya ile konseyin eski üyelerinden Polonya tarafından yapılan ortak açıklamada 1 Aralık 2019'dan itibaren ülkenin kuzeybatısında 800 binden fazla kişinin yerinden edildiği Suriye 'de devam eden 'askeri gerilimden derinden endişe duyulduğu' bildirildi.

Estonya BM Daimi Temsilcisi Sven Jürgenson, ortak bildiri üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'de 800 binden fazla kişinin yerinden edilmesine dair "Yıllar içerisinde dünyanın herhangi bir yerinde gördüğümüz, insanların neden olduğu en kötü yerinden edilmedir" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca sivilin bölgede mahsur kaldığını belirten Jürgenson, "Bunlardan çoğu kadın ve çocuk. Barınma, su, yemek ve sağlıkları için temel ihtiyaçlarını karşılayamadan kötü kış şartlarıyla karşı karşıyalar" dedi.

Sivilleri hedef alan saldırıların 'bir an önce durdurulması' çağrısında bulunan Jürgenson, "Nisan 2019'dan beri 1700'den fazla sivil hayatını kaybetti. Sivilleri ve tıbbi tesisler ya da okullar gibi sivil yapıları hedef alan kasıtlı saldırılar zalimcedir ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın temel ilkelerinden bahsetmiyorum bile" şeklinde konuştu.

Bu ihlallere neden olan kişilerin sorumlu tutulmaları gerektiğini söyleyen Jürgenson, Avrupalıların, tarafların özellikle de Suriye rejimi ve destekçilerinin derhal saldırılara son vermesini ve uluslararası insani hukuka tamamen bağlı olan, sivillerin korunmasını garanti eden kalıcı bir ateşkes sağlamasını talep ettiğini bildirdi.

Jürgenson, Suriye'deki çatışmaya sürdürülebilir askeri bir çözümün olamayacağının altını çizdi.