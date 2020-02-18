Haberler » Dünya » BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı' - Haberler

BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, tarafların acil olarak ateşkes uygulaması gerektiğini söyleyerek, sivillerin güvenli bir şekilde çatışma yerlerinden ayrılabilmesi için insani koridor açılması çağrısını yaptı.

18.02.2020 23:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:49BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı'
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 'nin kuzeyinde güvenli koridorlar oluşturulması için taraflara çağrıda bulundu.

Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bachelet, dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede sivillerin plastik örtüler altında yaşamalarını "inanılmaz bir zulüm" olarak niteledi. Yüksek Komiser, tarafların acil olarak ateşkes uygulaması gerektiğini söyleyerek, sivillerin güvenli bir şekilde çatışma yerlerinden ayrılabilmesi için insani koridor açılması çağrısını yaptı.
Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler, Michelle Bachelet, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
19.02.2020 00:07:10