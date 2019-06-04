BM Suriye ordusunu ekinleri yakıp, gıdayı 'savaş silahı' olarak kullanmakla suçladı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde ekinleri ateşe vererek gıdayı "savaş silahı" olarak kullandıkları uyarısında bulundu.
BM Dünya Gıda Programı Sözcüsü Herve Verhoosel, Suriye'de İdlib vilayetinde ve Hama'nın kuzeyinde geçtiğimiz aydan bu yana şiddetlenen çatışmalarda binlerce hektarlık tarım alanının yakıldığını söyledi.
300 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Verhoosel, "Gıdanın savaş silahı olarak kullanılması kabul edilemez" dedi.
Suriye'de geçtiğimiz hafta Rusya destekli ordu güçlerinin muhaliflere yönelik saldırılarında tarla, bağ ve zeytinliklerin yandığını gösteren uygu görüntüleri yayınlanmıştı.
Suriye ordusu da muhalifler de ekinlerin yanmasından birbirlerini sorumlu tutuyor.
150 binden fazla kişi evlerini terk etti
Rusya'nın geçtiğimiz ay Suriye'de muhaliflerin son kalesi olan İdlib'e yönelik operasyonları şiddetlenmiş, onlarca kişinin yaşamını kaybettiği açıklanmıştı.
BM verilerine göre 150 binden fazla kişi de bölgeden kaçtı.
Reuters haber ajansı Suriye hükümetinin bombardımanından kaçan sivillerin, Türkiye sınırına yakın bir zeytin bahçesine sığınmak zorunda kaldıklarını aktarmıştı.
Cuma günü Kremlin'in bölgedeki operasyonları devam ettireceği sinyali vermesi sonrası, ABD Başkanı Donald Trump Rusya ve Suriye'ye İdlib'de bombardımanı durdurmaları çağrısında bulunmuştu.
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