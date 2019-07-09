09.07.2019 23:27
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BM Suriye Özel Temsilcisi anayasa komitesi için Şam'da

BM Suriye Özel Temsilcisi anayasa komitesi için Şam

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, ülkedeki siyasi süreci hızlandırmak ve anayasa komitesi kurulması çalışmaları için Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, ülkedeki siyasi süreci hızlandırmak ve anayasa komitesi kurulması çalışmaları için Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Pedersen'in Rusya'daki temaslarının ardından Şam'a geçtiğini söyledi.
Haq, Pedersen'in siyasi süreci hızlandırmak ve anayasa komitesinin kurulması çalışmalarının tamamlanması için Şam'da bulunduğunu ve rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya geleceğini belirtti.
Pedersen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, siyasi sürecin ileri taşınmasına kapı açacak anayasa komitesinin oluşturulması ve İdlib'de şiddete son vermek için bir yol bulunması konusunda umutlu olduğunu ifade etti.
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, tutuklu ve kayıp kişiler konusunda da çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Suriye, Şam, Güncel

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