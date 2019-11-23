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BM Suriye Özel Temsilcisi: Bölgede güvenin sağlanabilmesi için dinamikler değişmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının desteklendiğini, fakat bu politik süreçte Suriye halkının güveninin kazanılması için bölgedeki dinamiklerin değişmesi gerektiğini söyledi.

23.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:27BM Suriye Özel Temsilcisi: Bölgede güvenin sağlanabilmesi için dinamikler değişmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının desteklendiğini, fakat bu politik süreçte Suriye halkının güveninin kazanılması için bölgedeki dinamiklerin değişmesi gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada bölgedeki yaklaşımın değişmesi ve bu değişimin de 'uluslararası insan hakları ve sivillerin korunmasına önem arz edilerek' başlaması gerektiğinin altını çizen Pedersen şunları söyledi:

"Şüphesiz komitenin çalışmaları güven oluşturacaktır, fakat bu politik süreçte Suriye halkı genelinde bir güven ortamı oluşturulması için bölgedeki dinamiklerin değişmesi gerekiyor, bu değişim de uluslararası insan hakları ve sivillerin korunmasına önem arz edilerek başlaması önem taşıyor.

"Suriye'yi bir araya getirerek bu konsey tarafından talep edilen bir politik süreç oluşturulması açısından tarihi önem taşıyor. Beş yıl aradan sonra ilk kez, hükümet ve muhalefet arasında, sivil toplumun da yer aldığı anlaşmalar oluşuyor, yüz yüze görüşmeler yapılıyor. Anayasa Komitesi'nin önderliğinde hükümet ve muhalefetin sürdürülebilir bir ilişkiye sahip olacağından umutluyum. Şiddet sona erecek, bölgedeki durum değişecek ve bütün Suriye halkına fayda sağlayacak kapsayıcı ve kesin bir çözüm oluşturulacak. Bu sürece öncülük eden Suriye tarafları, komitenin sunduğu bu fırsatı değerlendirmeli. Bu süreçte hep birlikte Suriye halkı için bir dinamik oluşturmalıyız."

Toplantıya katılan Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi

Bashar Jaafari ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Komitenin bugün karşı karşıya kaldığı en büyük risk, içişlerine yapılan müdahaledir. Anayasa Komitesi'nin çalışmalarını aksatacak ve Suriye halkının çıkarlarını zedeleyecek bütün girişimler engellenmelidir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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BM Binası

Toplantıdan görüntüler

Pedersen'in konuşması

Jaafari'nin konuşması



Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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