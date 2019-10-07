Haberler » Dünya » Haber

BM: Türkiye'nin Suriye operasyonu için en kötüsüne hazırlanıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği operasyona dair uyarıda bulundu. BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, bölgedeki sivillerin can güvenliğinin sağlanacağını umut ettiklerini açıkladı.

07.10.2019 13:06BM: Türkiye'nin Suriye operasyonu için en kötüsüne hazırlanıyoruz
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği operasyona dair 'insani kriz' uyarısında bulundu. BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, bölgedeki sivillerin can güvenliğinin sağlanacağını umut ettiklerini açıkladı.

"En iyisini umuyor ancak en kötüsüne hazırlanıyoruz" diyen Moumtsiz, Srebrenitsa örneğini vererek, BM'nin geçmişte güvenli bölgelerde 'acı tarihe' tanıklık ettiğini hatırlattı. Moumtsiz, sivillerin yerlerinden edilmemesi için de çağrıda bulundu.
Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
17:46 Dünyanın en çok fotoğraflanan etkinliklerinden Albuquerque Uluslararası Balon Festivali başladı
17:37 İtalya'da mültecileri taşıyan bot battı 13 kişi öldü
17:37 Öso fırat'ın doğusuna hazır (2)
17:36 Irak ordusu hükümet karşıtı gösterilere müdahalede orantısız güç kullanıldığını kabul etti
17:36 Sibirya'da tek öğretmen ve tek öğrencili okulda son eğitim yılı
17:31 Hong Kong'daki gösterilerde bir gazeteciye molotof kokteyli isabet etti
17:16 Erdoğan: iş birliğimizi geliştirebileceğimiz konusunda mutabıkız