Haberler » Dünya » Haber

Bm: uluslararası göçmen sayısı, dünya nüfusundan daha hızlı arttı

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü, Nüfus Bölümü Başkanı John Wilmoth, BM Göçmen Raporu kapsamında yapılan basın toplantısında, uluslararası göçmen nüfusunun, dünya nüfusundan daha hızlı arttığını açıkladı.

18.09.2019 11:27Bm: uluslararası göçmen sayısı, dünya nüfusundan daha hızlı arttı
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü, Nüfus Bölümü Başkanı John Wilmoth, BM Göçmen Raporu kapsamında yapılan basın toplantısında, uluslararası göçmen nüfusunun, dünya nüfusundan daha hızlı arttığını açıkladı.

New York'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Wilmoth, "Son yıllarda, uluslararası göçmen sayısı, dünya nüfusundan daha hızlı artmıştır. Göçmenler, geldikleri ülkelerdeki işgücüne ve ekonomiye yaptıkları katkılar ve kendi ülkelerinde havale göndererek kendi ülkelerindeki ekonomiye ve topluma yaptıkları katkılarla, ülkelerinde önemli bir para ve finansman kaynağı olarak hizmet veriyor. ABD ekonomisine olan katkıları biraz daha büyük. Birçok yerel işçinin istemeyebileceği işgücü piyasasının bazı bölümlerini dolduruyor ve kendi ülkelerine bağladıkları bağlantılar sayesinde ticareti bir şekilde teşvik ediyorlar. Bu nedenle, bunun, ABD'nin göç tarihine atfedilebileceği pek çok katkı var. Bu diğer ülkeler için de geçerli" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, New York, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
11:30 İsrail askerleri bıçak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını öldürdü
11:27 Bm: uluslararası göçmen sayısı, dünya nüfusundan daha hızlı arttı
11:07 Dha'ya konuşan ingiliz bilim insanı elektronik sigaradan ölümler uyuşturucu kaynaklı
11:05 Bm uluslararası göçmen sayısı, dünya nüfusundan daha hızlı arttı
11:00 ABD Adalet Bakanlığı Edward Snowden'a dava açtı, yeni kitabının gelirlerini istedi
10:43 Japonya: suudi arabistan'daki durumu analiz ediyoruz
10:15 İsrail askerleri, filistinli kadını kontrol noktasında vurdu