Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı

İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye , Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere müdahale edilmeyeceğini açıkladı. BM ise "Türkiye'ye mülteciler konusunda destek artmalı" çağrısında bulundu.

Dün akşam saatlerinde İdlib'den gelen acı haberle tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Esed Rejimi'nin hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu.

SINIRLARI AÇTIK

Türkiye, bu haberin ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin engellenmeyeceğini açıkladı. Bu karar sınır kapılarının başta Suriyeliler olmak üzere mültecilere açılması anlamı taşıyor.

BM "TÜRKİYE'YE DESTEĞİ ARTIRIN" ÇAĞRISI YAPTI

Türkiye'nin sınırları açması ve mültecilerin Yunanistan, Bulgaristan sınırına dayanmasının ardından BM, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.