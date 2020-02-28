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Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı

Son dakika: Türkiye'nin mültecilere sınırlarını açmasının ardından Suriyeli mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan sınırına dayandı. BM ise Türkiye'ye mülteci desteği artmalı çağrısı yaptı.

28.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:07

İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasının ardından , Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere müdahale edilmeyeceğini açıkladı. BM ise "Türkiye'ye mülteciler konusunda destek artmalı" çağrısında bulundu.

Dün akşam saatlerinde İdlib'den gelen acı haberle tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Esed Rejimi'nin hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu.

SINIRLARI AÇTIK

Türkiye, bu haberin ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin engellenmeyeceğini açıkladı. Bu karar sınır kapılarının başta Suriyeliler olmak üzere mültecilere açılması anlamı taşıyor.

BM "TÜRKİYE'YE DESTEĞİ ARTIRIN" ÇAĞRISI YAPTI

Türkiye'nin sınırları açması ve mültecilerin Yunanistan, Bulgaristan sınırına dayanmasının ardından BM, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.

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Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


28.02.2020 15:12:02